Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter fährt auf Fahrzeuggespann; 1 Verletzter

Schmölln (ots)

Samstagmorgen war ein litauischer Kleintransporter Mercedes auf der A 4 bei Schmölln in Richtung Dresden unterwegs. Der 47jährige Fahrer beabsichtigte hier ein vor ihm fahrendes bulgarisches Fahrzeuggespann (Kleintransport mit Transportanhänger) zu überholen. Dabei schätzte der Fahrer die Geschwindigkeit des Bulgaren offensichtlich falsch ein und fuhr auf das Gespann auf. Dabei wurde der Mann aus Litauen schwer verletzt. An den Fahrzeugen sowie der Ladung, bestehend aus drei Pkw, entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer wurde in das Klinikum nach Altenburg gebracht.

