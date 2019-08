Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Dittersdorf (ots)

Am Sonnabendnachmittag war der 58jährige Fahrer eines Motorrads Suzuki aus Berlin auf der A 9, zwischen Triptis und Dittersdorf in Richtung München unterwegs. Der Mann nutzte den linken Fahrstreifen, als das Motorrad ins Schlingern kam. Er verlor die Kontrolle über das Kraftrad und stürzte. Schwer verletzt wurde der Fahrer in das Klinikum nach Gera gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell