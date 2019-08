Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter landet in der Leitplanke

Hermsdorf (ots)

Am Freitag kurz vor Mitternacht stellten Beamte der Autobahnpolizei auf der A 4, am Hermsdorfer Kreuz in Richtung Dresden einen polnischen Kleintransporter Renault fest, der an der rechten Leitplanke stand. Wie sich herausstellte, war der 44 jährige Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Der Fahrer musste zunächst geweckt werden und hatte, wie sich herausstellte, im Vorfeld Alkohol getrunken. Es folgte ein Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,16 Promille ergab. Nach der Blutentnahme wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ein Ersatzfahrer musste organisiert werden.

