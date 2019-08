Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Polizei stoppt flüchtigen Laster nach Unfall auf A 71 in Suhl

Gräfenroda/Suhl (ots)

Die Suhler Polizei hat Mittwochmorgen einen flüchtigen Lkw nach einem Unfall auf der A 71 bei Gräfenroda im Suhler Stadtgebiet gestellt. Zuvor war der Fahrer im Baustellenbereich zwischen Tunnel Alteburg und Rennsteig Richtung Schweinfurt gegen die Mittelleitplanke gefahren und hatte diese bis in den Gegenverkehr verschoben. Ohne anzuhalten oder die Polizei zu informieren, fuhr der Mann weiter. Durch Zeugenhinweise konnte der Laster wenig später in Suhl entdeckt und angehalten werden. Den 48-jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Um die verschobene Leitplanke wieder zu richten, musste der Verkehr am Morgen kurz gestoppt werden.

