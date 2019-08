Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfälle bei Regen

Bad Lobenstein/Triptis (ots)

Ein Torgauer Pkw Audi war am Sonntagabend auf der A 9 nahe Bad Lobenstein in Richtung München unterwegs. Mit unangepasster Geschwindigkeit kam der 53jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr auf ca. 50 Meter den Straßengraben und kam auf der Leitplanke zum Stehen. Kurze Zeit später fuhr ein BMW aus Erlangen auf der A 9 bei Triptis in Richtung Berlin. Auf regennasser Fahrbahn geriet der 29jährige Fahrer ins Schleudern und kollidierte mit der Betongleitwand. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand. Die Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

