Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu schnell bei Starkregen

Arenshausen (ots)

Der 25jährige Fahrer eines Pkw Seat aus dem Kyffhäuserkreis war am Sonntagabend auf der A 38 bei Arenshausen in Richtung Göttingen unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt regnete es in dem Bereich stark. Der Fahrzeugführer hatte offensichtlich seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsbedingungen angepasst. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, das Heck brach aus und streifte die Mittelleitplanke. Beim Versuch gegenzulenken, versuchte der Fahrer den Pkw abzufangen, was misslang. Der Seat geriet in unkontrolliertes Schleudern und stieß noch in die rechte Leitplanke. Quer zur Fahrtrichtung auf dem Standstreifen und der Lastspur blieb das Fahrzeug stehen. Verletzt wurde niemand.

