Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Panne Unfall

Hermsdorf (ots)

Am Sonntagnachmittag war am Hermsdorfer Kreuz auf dem Seitenstreifen der A 4 in Richtung Dresden ein PKW BMW aus dem Oder-Spree-Kreis mit Panne abgestellt. Ein hinzugerufenes Bergedienstfahrzeug wollte vor dem BMW einparken, um diesen zu verladen. Nachfolgend hielt ein BMW aus dem Havelland-Kreis an. Ein Pkw Skoda aus Halle/S. konnte nicht mehr abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit beiden BMW´s kam. Bei dem Unfall wurden drei Insassen leicht verletzt und in das Klinikum nach Jena gebracht. Die Nebenfahrbahn der A 4 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell