Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fortsetzung: Unfall am Stauende - Lkw Fahrer eingeklemmt/Brandfall

Mellingen (ots)

Am Mittwochmittag kam es am Stauende nahe Apolda auf der A 4 in Richtung Frankfurt/M. zu einem Unfall zwischen zwei Lastzügen. Der 59jährige Fahrer eines Lastzuges aus Mittelsachsen war am Stauende (siehe Brand) zum Stehen gekommen. Ein nachfolgender Lastzug erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr ungebremst auf. Dabei wurde der 44jährige polnische Fahrer des auffahrenden Sattelzuges in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum nach Jena gebracht.Der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. ----------------------------------------------------------------- Zwischenzeitlich läuft der Verkehr auch auf dem linken Fahrstreifen an der Brandstelle bei Nohra auf der A 4 wieder.

Die Maßnahmen (Bergung/Reinigung) dauern an. Gegenwärtig kann noch nicht gesagt werden, wann die A 4 in Richtung Frankfurt/M. wieder komplett für den Fahrverkehr freigegeben werden kann.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell