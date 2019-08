Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: VW fährt in Betriebsausfahrt in die Leitplanke

Heideland (ots)

Der 25jährige Fahrer eines Pkw VW aus dem Burgenlandkreis wollte am Dienstagnachmittag die A 9 in Richtung München verlassen. Hierzu nutzte er verbotswidrig eine sogenannte Betriebswendestelle nahe Walpernhain. Offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er hier nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Es entstand ausschließlich Sachschaden.

