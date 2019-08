Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Auflieger mit Batterien ausgebrannt

Nohra (ots)

Zu einem Brand an einem Auflieger eines polnischen Sattelzuges kam es am Mittwochmorgen auf der A 4 nahe Nohra in Richtung Frankfurt/M. Nach ersten Erkenntnissen gab es vermutlich einen Defekt am Reifen an der ersten Achse des Aufliegers, so dass es zum Ausbruch eines Feuers kam. Trotz eingeleiteter Löschversuche griff dieses auf den kompletten Auflieger, einschließlich Ladung über. Die Zugmaschine konnte vorher noch abgekoppelt werden, sie blieb unbeschädigt. Der 43jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Die Ladung bestand aus Akkus für E-Fahrzeuge für den französischen Automobilmarkt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 700.000,- Euro. Die Maßnahmen vor Ort dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell