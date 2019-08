Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrzeugbrand im Jagdbergtunnel

Jena (ots)

Der 44jährige Fahrer eines polnischen Pkw BMW war am Samstagmittag auf der A 4, bei Jena im Jagdbergtunnel in Richtung Dresden unterwegs. Er bemerkte Rauch im Fahrzeug und fuhr daraufhin in eine Notbucht. Hier schlugen bereits Flammen aus dem Fahrzeug. Es wurde versucht vor Ort das Feuer zu löschen, wobei der 30jährige Fahrer eines Kleintransporters durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt wurde. Er wurde in die Klinik nach Jena gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.000,- Euro

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell