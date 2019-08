Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 20.000,- Euro Schaden nach Brand an Auflieger

Vermutlich war ein Reifenplatzer ursächlich für einen Brand an einem Sattelzug auf der A 71 nahe Erfurt in Richtung Schweinfurt. Die Meldung ging am frühen Samstag kurz nach Mitternacht bei der Polizei ein. Das Fahrzeug konnte sich auf den Standstreifen retten und die Zugmaschine abgekoppelt und gesichert werden. Dem 32jährigen Fahrzeugführer passierte nichts. Die A 71 war kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr Erfurt löschte den Brand.

