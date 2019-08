Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Drei Verletzte nach Unfall durch Reifenplatzer

Mönchenholzhausen (ots)

Am Sonnabendmittag war der 49jährige Fahrer eines Pkw BMW aus Bautzen auf der A 4 bei Mönchenholzhausen in Richtung Dresden unterwegs. Dazu nutzte er den mittleren von drei Fahrstreifen. Am BMW kam es hier am rechten hinteren Reifen zu einem Reifenplatzer. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf einen vor ihm fahrenden Pkw Renault aus Meiningen. Bei dem Unfall wurden die drei Mitfahrerinnen aus dem Renault verletzt und in ein Klinikum nach Erfurt gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 45.000,- Euro.

