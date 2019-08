Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Einfahrt auf Parkplatz abgekommen

Rüdersdorf (ots)

Am Donnerstagabend war der 27jährige Fahrer eines Kleintransporters Mercedes aus Altenburg auf der A 4 nahe Rüdersdorf in Richtung Dresden unterwegs. Beim Befahren des Verzögerungsstreifens, welcher auf den dortigen Parkplatz führt, unterschätzte er die Geschwindigkeit und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Es kam zur Kollision mit der dortigen Leitplanke und das Fahrzeug blieb stehen. Es entstand ausschließlich Sachschaden.

