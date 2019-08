Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Drogen genommen-Anzeige

A 4/Rastanlage Eichelborn (ots)

Nach einer Mitteilung durch einen Zeugen, am frühen Mittwochabend wurde ein Bonner Pkw Mercedes angehalten und kontrolliert. Der Fahrer des Mercedes war zuvor an der Rastanlage Eichelborn aufgefallen, weil er schwankend zu seinem Fahrzeug lief und zuvor eine Bierflasche abgestellt hatte. Bei der Kontrolle des 64jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er keinen Alkohol getrunken hatte, allerdings zeigte ein durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis an. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde gegen den Mann aus Bonn eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell