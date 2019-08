API-TH: Unfälle bei Regen

Autobahnpolizeiinspektion

Meiningen/Sättelstädt (ots)

Auf der A 71 war am Mittwochmorgen ein Meininger Pkw Skoda in Richtung Sangerhausen unterwegs. Der 53jährige Fahrer verlor bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Es kam zur Kollision mit der Mittelleitplanke.

Beim Befahren des linken Fahrstreifens der A 4, nahe Sättelstädt in Richtung Dresden verunfallte ebenfalls am Mittwochmorgen ein Pkw Maserati. Hier hatte der 32jährige Fahrer aus Duisburg, nach seinen Angaben wegen einer Pfütze, die Kontrolle über den Pkw verloren. Er kollidierte mit der Schallschutzwand, prallte ab und stieß anschließend noch in die linken und rechten Schutzplanken. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

