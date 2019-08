Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auf regennasser Fahrbahn überschlagen

Schmölln (ots)

Ein Pkw VW war am Samstagmittag auf der A 4 bei Schmölln in Richtung Dresden unterwegs. Der 53jährige Fahrer aus Dresden war auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs und wollte seine Fahrt aufgrund Starkregen verringern, um dann nach rechts zu wechseln. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem angrenzenden Erdwall und überschlug sich. Auf dem Standstreifen kam das Fahrzeug zum Stillstand. Am Pkw und den Einrichtungen der Autobahn sowie der Böschung entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

