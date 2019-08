Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Regen

Gotha (ots)

Offensichtlich mit unangepasster Geschwindigkeit bei Regen war am Samstagabend ein Pkw Mercedes aus dem Saale-Holzland-Kreis auf der A 4 bei Gotha in Richtung Dresden unterwegs. Der 18jährige Fahrzeugführer fuhr zunächst auf dem linken von drei Fahrstreifen. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stehen. Ein nachfolgender Pkw Hyundai wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Der Fahrer und sein 16jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Klinikum nach Gotha gebracht.

