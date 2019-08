Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Parkplatzunfall "mit Promille"

Wandersleben/Drei Gleichen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Drei Gleichen, an der A 4 Richtung Dresden wurde am frühen Donnerstagabend die Polizei gerufen. Hier hatte der 58jährige Fahrer eines polnischen Lastzuges beim Einparken einen, in der Nachbarparkbucht stehenden Sattelzug aus dem Bereich Görlitz beschädigt. Das polnische Fahrzeug war bereits im Vorfeld schon einem Zeugen aufgefallen, weil es in Schlangenlinien fuhr. Bei dem Mann aus Polen, der zwischenzeitlich sein Fahrzeug schwankend verlassen hatte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,27 Promille ergab. Es folgte die Blutentnahme und Einleitung eines Verfahrens wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Sattelzug wurde auf dem Parkplatz abgestellt, bis ein Ersatzfahrer die Fahrt fortsetzen konnte.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell