Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall nach Fahrspurwechsel

Wipperdorf (ots)

Auf der A 38 bei Wipperdorf in Richtung Göttingen stand am Donnerstagmittag ein abgesicherter Pannen-Lkw, der einen Reifenschaden hatte, auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeuggespann (Pkw mit Anhänger) befuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls den rechten Fahrstreifen. Dieses Fahrzeug wich auf den linken Fahrstreifen aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, so dass der 60jährige Fahrer eines Pkw Opel eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen Aufprall mit dem Gespann zu vermeiden. Der dahinter befindliche tschechische Opel konnte eine Kollision mit dem bremsenden Pkw nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell