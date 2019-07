Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall nach Regenschauer

Schmölln (ots)

Der 35jährige Fahrer eines Pkw Mercedes war am Mittwochmorgen auf der A 4, kurz vor der Tank- und Rastanlage Altenburger Land in Richtung Frankfurt/M. unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt gingen in dem Bereich Regenschauer nieder. Der Mercedes war auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit drehte sich der Pkw, kam ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Zeulenrodaer Pkw VW, der noch gegen einen tschechischen Lkw geschoben wurde. Dabei wurde der 53jährige VW-Fahrer leicht verletzt. Er wurde in die Klinik nach Gera gebracht.

