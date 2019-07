Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter zerstört Leitplanke

Neudietendorf (ots)

Ein polnischer Kleintransporter Renault war am Mittwochmorgen auf der A 4 am Erfurter Kreuz in Richtung Frankfurt unterwegs. Vor der Anschlussstelle Neudietendorf kam der Fahrzeugführer mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurden knapp 150 Meter Leitplanke zerstört. Am Fahrzeug und den Einrichtungen der Autobahn entstanden knapp 20.000,- Euro Sachschaden. Die Feuerwehr war vor Ort, da vom Fahrzeug Öl ausgelaufen ist. Es wurde niemand verletzt.

