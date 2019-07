Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Erst technischer Defekt, dann Unfall

Gräfenroda (ots)

Auf der A 71 bei Gräfenroda in Richtung Schweinfurt war am Dienstagnachmittag ein Lastzug mit technischem Defekt auf dem Standstreifen abgestellt. Ein nachfolgender, rechts fahrender Lkw kam hier zu weit nach rechts und es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls verrutschte die Ladung auf dem Auflieger am defekten Fahrzeug und musste umgeladen werden. Dazu wurde der rechte Fahrstreifen zeitweise komplett gesperrt. Verletzt wurde niemand. Der Schäden an den beiden Fahrzeugen wird mit ca. 45.000,- Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell