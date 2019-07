Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zwei Verletzte nach Reifenplatzer

Sömmerda (ots)

Nach einem Reifenplatzer an einem Pkw, kam es am Dienstagmorgen auf der A 71, bei Sömmerda in Richtung Sangerhausen zu einem Verkehrsunfall. Der 19jährige Fahrzeugführer aus Erfurt war mit seinem Hyundai nach dem Schaden zunächst in die Mittelleitplanke gestoßen, hatte sich überschlagen und kam anschließend rechts zum Stehen. Dabei wurden der Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt und in Kliniken nach Erfurt gebracht.

