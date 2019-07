Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug umgekippt

Eisenach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen war auf der A 4 bei Eisenach West ein tschechischer Sattelzug in Richtung Dresden unterwegs. Der 32jährige Fahrer kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab, so dass der Lastzug auf die rechte Seite kippte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 45.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell