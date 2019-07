Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mehrere Unfälle nach Starkregen

Eisfeld/Eisenach/Meiningen (ots)

Am Sonntag kam es in einigen Teilen Thüringens zu den vorhergesagten Regenfällen bis hin zu Starkregen. Betroffen waren hiervon auch Bereiche der Autobahnen. Es kam zu einigen Verkehrsunfällen, da die Fahrzeugführer sich nicht auf die Witterungs- und Fahrbahnverhältnisse eingestellt hatten:

So war auf der A 73 bei Eisfeld am frühen Nachmittag ein Pkw Mercedes in Richtung Suhl unterwegs, der aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kollidierte mit der Mittelleitplanke, drehte sich und wurde in die rechte Leitplanke geschleudert. Entgegen der Fahrtrichtung blieb der Mercedes stehen. Der 36jährige Fahrer wurde nicht verletzt.

Auf der A 4 war am Abend nahe Waltershausen Richtung Frankfurt/M. ein BMW ins Schleudern geraten und im angrenzenden Graben zum Stehen gekommen.Verletzt wurde niemand.

Ein weiterer BMW aus Hildburghausen drehte sich kurze Zeit später bei Sättelstädt in Richtung Dresden und kollidierte mehrmals mit der rechten Leitplanke, weil der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.Es wurde niemand verletzt.

Nahe dem Parkplatz Hainich in Richtung Dresden kam es ebenfalls zur Kollision eines Pkw Mercedes mit der Mittelleitplanke, da das Fahrzeug ins Schleudern geriet.

Bei Eisenach in Richtung Dresden fuhr in den Abendstunden ein 28jähriger Fahrer eines Pkw Toyota aus Erfurt. Er geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, drehte sich und stieß in die Mittelleitplanke. Über alle drei Fahrstreifen kam der Pkw nach rechts ab und blieb auf dem Standstreifen stehen.

Nahe Meiningen auf der A 71 fuhr am Abend der 37jährige Fahrer eines Pkw VW auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Schweinfurt. Der Fahrzeugführer versuchte seinen VW zu verlangsamen, als der Pkw nach links zog und an die Mittelleitplanke geriet. Beim Versuch gegenzulenken kam es zur Kollision mit einem Fahrzeuggespann (Kleintransporter mit Anhänger), der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Anschließend fuhr er am Kleintransporter vorbei und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr etwa 100m im angrenzenden Straßengraben entlang und kam hinter der Leitplanke zum Stehen. Es wurden keine Personen verletzt.

