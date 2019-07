Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Reifenschaden zwei Verletzte

Wingerode (ots)

Ein Zeitzer Mercedes war am frühen Sonntagnachmittag auf der A 38 in Richtung Göttingen unterwegs. Infolge eines Reifenschadens an der Hinterachse geriet der 27jährige Fahrer ins Schleudern und kollidierte mit einem rechts fahrenden Pkw Opel. Anschließend schleuderte der Mercedes zurück nach links und kollidierte mehrfach mit der Mittelleitplanke. Zurück über die Fahrbahn nach rechts stieß der Pkw noch in die rechte Schutzplanke. Auf dem Standstreifen blieb das Fahrzeug stehen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und sein 21jähriger Mitfahrer leicht verletzt.

