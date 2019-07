Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Drei beteiligte Fahrzeuge bei Unfall

Artern (ots)

Am Sonntagmittag fuhr ein Pkw Mercedes auf der A 71 in Richtung Schweinfurt, bei Artern auf dem linken Fahrstreifen. Ein Berliner VW wollte zu diesem Zeitpunkt ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Fahrzeuggespann (Pkw mit Anhänger) überholen und wechselte ebenfalls nach links. Dabei hatte der 71jährige VW-Fahrer aus Berlin offensichtlich den Abstand des Mercedes unterschätzt, so dass dieser auf ihn auffuhr. Der Mercedes schleuderte über die Fahrbahn und stieß dabei noch gegen das Fahrzeuggespann. Anschließend prallte der Mercedes in die Mittelschutzplanke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der rechte Fahrstreifen musste zeitweise für Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

