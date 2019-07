Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfallserie nach Starkregen auf der A 4 zwischen Gotha und Eisenach

Eisenach (ots)

Am heutigen Tag ereigneten sich ab 18:30 Uhr nach dem Durchzug mehrerer schwerer Gewitter, verbunden mit Starkregen, auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Gotha/Boxberg und Eisenach/West innerhalb von zwei Stunden insgesamt sieben Verkehrsunfälle. Dabei wurden keine Personen verletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von 42.000,- Euro. Unfallursächlich war in allen Fällen unangepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. Die Autobahnpolizei Thüringen appelliert in diesem Zusammenhang nochmals an die besonnene Fahrweise bei solchen Wetterlagen!

