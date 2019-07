API-TH: Kleintransporter fährt in Schilderwagen an Baustelle auf A 71

Autobahnpolizeiinspektion

Zella-Mehlis (ots)

Ein 57-jähriger Kleintransporterfahrer befuhr Donnerstagmittag die A 71 in Richtung Schweinfurt. Im Bereich des Tunnels Hochwald war der rechte Fahrstreifen aufgrund einer Baustelle nach dem Tunnel bereits lange vorher durch rot gekreuzte Schrägbalken gesperrt. Dies ignorierte der Fahrer und fuhr nach dem Tunnel ungebremst in den auf dem gesperrten Fahrstreifen stehenden Schilderwagen. Es entstand an beiden Fahrzeugen je 15.000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

