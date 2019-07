API-TH: Auto landet neben A 38 im Kornfeld

Autobahnpolizeiinspektion

41-jähriger polnischer Autofahrer landete in der Nacht zu Mittwoch durch einem Unfall neben der A 38 im Kornfeld. Kurz nach Nordhausen-West Richtung Göttingen kam der Mann zunächst nach links von der Fahrbahn ab, krachte in die Leitplanke und fuhr dann nach rechts in das Kornfeld neben der Autobahn. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an Wildschutzzaun und Fahrzeug beläuft sich auf 10.000 Euro.

