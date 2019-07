Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zwei Unfälle bei Regen auf der A 9

Lederhose (ots)

Zu schnell bei Regen waren Sonntagmorgen zwei Autofahrer unterwegs und verunfallten so auf der A 9 Richtung Berlin nahe der Anschlussstelle Lederhose. Zuerst schleuderte ein 36-jähriger Autofahrer aus dem Burgenlandkreis gegen die Mittelleitplanke und ein anderes Auto. Nur fünf Minuten später rutschte eine 27-jährige Autofahrerin aus Hamburg ebenfalls in die Mittelleitplanke. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Christian Cohn

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell