Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter kommt von A 71 ab und landet im Straßengraben

Erfurt (ots)

Ein 59-jähriger Kleintransporterfahrer aus dem Salzlandkreis kam Montagmorgen auf der A 71 kurz nach der Anschlussstelle Erfurt-Stotternheim in Richtung Schweinfurt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Straßengraben und fuhr von hinten gegen die Leitplanke. Fahrer und Beifahrer wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide konnten dieses als unverletzt wieder verlassen. Es entstand Sachschaden an der Leitplanke und Totalschaden am Kleintransporter.

