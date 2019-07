Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Rentner mit Fahrrad als Geisterfahrer auf A 4 unterwegs

Rüdersdorf (ots)

Ein Kriminalpolizist aus Gera stoppte Sonntagnachmittag auf der A 4 bei Rüdersdorf einen 80-jährigen Rentner, welcher als Geisterfahrer dem Verkehr auf der linken Spur entgegen kam. Der 36-jährige Polizist war privat auf der A 4 Richtung Dresden unterwegs, als er den Radfahrer bemerkte, auf dem Standstreifen anhielt und ihn samt des Rades in den Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen in Sicherheit brachte. Glücklicherweise herrschte zu dieser Zeit kein starker Verkehr, sodass dem Beamten dieses nicht ungefährliche Manöver gelang. Der Rentner war an der Anschlussstelle Rüdersdorf verkehrt auf die Autobahn aufgefahren und hatte sogleich zahlreiche Notrufe ausgelöst. Schon rund 300 Metern später wurde er gestoppt. Die Polizei brachte ihn anschließend wohlbehalten in sein nahes Zuhause. Christian Cohn, Sprecher der Autobahnpolizei, warnt an dieser Stelle jedoch alle Autofahrer "dies dem Polizisten nicht nachzumachen. Der autobahnerfahrene Beamte konnte die Gefahr einschätzen, als er über die Fahrbahn lief." Stellt man Personen oder Gegenstände auf der Fahrbahn fest, immer den Notruf wählen und auf die Polizei warten. Niemals die Fahrbahn betreten, um Gegenstände oder ähnliches zu beräumen. Es besteht Lebensgefahr! Sie gefährden sich und andere dabei.

