Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Langer Stau nach Pkw-Brand auf A 9

Lederhose (ots)

Kapp zehn Kilometer lang war der Stau nach einer Vollsperrung wegen eines Pkw-Brandes auf der A 9 kurz vor Lederhose in Richtung München Mittwochnachmittag. Nach einem technischen Defekt fing das Auto eines 70-Jährigen aus Weißenfels Feuer. Er konnte den Wagen noch auf den Standstreifen lenken und verlassen, bevor es vollständig in Flammen aufging. Auch die Böschung daneben fing Feuer und drohte in den angrenzenden Wald überzugreifen. Mitarbeiter einer Baustellensicherungsfirma vor Ort und Polizeibeamte konnten jedoch ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Vier Feuerwehren waren vor Ort, um die Böschung und das Auto zu löschen. Nach knapp einer Stunde wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro.

