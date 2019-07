Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: A 9 nach mehreren Unfällen in beiden Richtungen gesperrt

Eisenberg (ots)

Die A 9 ist bei Eisenberg nach mehreren Unfällen in beiden Richtungen am Mittwochmittag voll gesperrt. In Richtung Berlin ist an einer Baustelle vor Eisenberg ein Lkw auf das Stauende aufgefahren. Das Führerhaus wurde dabei abgerissen, der Fahrer konnte das Führerhaus verlassen und ist verletzt. In Richtung München hat sich ein Wohnmobil nach einem Reifenplatzer kurz vor Eisenberg überschlagen und kollidierte mit einem Lkw. Es gibt zwei Verletzte. Der Rettungshubschrauber ist hier im Einsatz. Nachfolgend stießen ein Pkw und ein Lkw beim Ausweichen zusammen. Hier gab es keine Verletzten.

