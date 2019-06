Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfallflucht

Jena-Jagdbergtunnel (ots)

Im Jagdbergtunnel auf der A 4 bei Jena ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall. Hier war der 39jährige Fahrer eines Pkw VW seitlich mit einem Lkw kollidiert. Dabei erlitt der Pkw einen Reifenschaden und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Lkw verlangsamte zunächst seine Fahrt und schaltete die Warnblinkanlage ein, hielt kurz an, verließ allerdings dann die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro. Beschädigungen an der Tunnelanlage gab es keine.

