Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tunnel Jagdberg auf A 4 nach Autobrand gesperrt

Jena (ots)

Nach dem Brand eines Autos auf der A 4 zwischen Tunnel Jagdberg und Anschlussstelle Bucha musste Donnerstagmittag der Tunnel in Richtung Frankfurt/M. zur Vermeidung von Stau in diesem gesperrt werden. Der Pkw Mercedes hatte nach einem technischen Defekt Feuer gefangen. Der Fahrer konnte sein Auto noch auf den Standstreifen lenken und unverletzt verlassen. Nach Löschung des Brandes wurde der Tunnel wieder geöffnet. Durch die 15-minütige Sperrung staute sich der Verkehr bis in den Tunnel Lobdeburg.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Christian Cohn

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell