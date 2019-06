Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Viele Reifenschäden bei Lkws wegen der Hitze auf Autobahnen in Thüringen

Triptis (ots)

Die Hitze am Mittwoch machte auch den Fahrzeugen zu schaffen. Auf Thüringens Autobahnen gab es am Nachmittag neun Einsätze der Autobahnpolizei wegen zerlegter Lkw-Reifen auf der Fahrbahn. In zwei Fällen wurden auch nachfolgende Autos beim Überfahren der Reifenteile beschädigt. So erwischte es auf der A 9 bei Triptis vier Pkws, die allesamt aber noch fahrbereit waren.

