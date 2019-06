Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Aufhebung der Sperrung A 38 Richtung Göttingen wegen Pannen-Lkw

Leinefelde (ots)

Der Pannen-Lkw ist von der Fahrbahn in den Baustellenbereich geschleppt worden, sodass der Verkehr wieder fließt. Die Vollsperrung und Ableitung an der Anschlussstelle Breitenworbis wird in Kürze aufgehoben. Wegen des Rückstaus bis zum Tunnel Höllberg wird dieser kurzfristig gesperrt, um Stau in diesem zu vermeiden.

