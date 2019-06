Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter streift Schilderwagen auf A 4

Stadtroda (ots)

Ein 23-jähriger Kleintransporterfahrer aus Ludwigshafen am Rhein streifte Dienstagvormittag aufgrund Unaufmerksamkeit auf der A 4 bei Stadtroda Richtung Frankfurt/M. einen zur Absicherung von Grasmahd auf dem Standstreifen stehenden Schilderwagen der Autobahnmeisterei am Außenspiegel. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

