Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw fährt auf Schilderwagen an Baustelle auf A 71

Heldrungen (ots)

Auf der A 71 Richtung Sangerhausen fuhr Mittwochmittag ein Lkw-Fahrer aufgrund Unaufmerksamkeit auf einen an einer Baustelle auf dem Standstreifen stehenden Schilderwagen der Autobahnmeisterei auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Christian Cohn

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell