Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zeugen für Unfall auf der A 73 gesucht

Suhl (ots)

Am Dienstagvormittag um 10:27 Uhr kam es auf der BAB 73 Höhe der Anschlussstelle Suhl-Zentrum in Fahrtrichtung Suhl zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein weißer PKW fuhr auf die Autobahn auf, ohne auf den bereits hier fahrenden Verkehr zu achten. Ein Kleintransporter musste vom rechten in den linken Fahrstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem weißen Pkw zu vermeiden. Dadurch musste ein im linken Fahrstreifen fahrendes Auto bremsen und kam es zu einem Auffahrunfall mit dem dahinter fahrenden Auto. Der Unfallverursacher und der Kleintransporter verließen unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Suhl. Es werden Zeugen des Unfalls gesucht, die insbesondere Angaben zu dem Unfallverursacher und dem Kleintransporter machen können.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Christian Cohn

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell