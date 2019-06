API-TH: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Autobahnpolizeiinspektion

Am Dienstagmorgen befuhr der 48jährige Fahrer aus Erfurt mit seinem Motorrad die A 4 bei Bucha in Richtung Dresden. Im Baustellbereich bremste der Mann sein Motorrad ab, da die Geschwindigkeit hier herabgesetzt wird. Die nachfolgende 31jährige Fahrerin eines Pkw VW aus Weimar erkannte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Dabei stürzte der Fahrer mit dem Krad und kam im rechten Böschungsbereich zum Liegen. Er wurde schwer verletzt in das Krankenhaus nach Bad Berka gebracht.

