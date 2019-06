Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Toyota fährt unter Lkw

Eisenach (ots)

Ein Pkw Toyota aus Marburg war am Donnerstagnachmittag bei Eisenach in Richtung Dresden unterwegs. Infolge Unaufmerksamkeit fuhr der Fahrer auf einen vor ihm, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw auf. Der Toyota drehte seitlich ab und blieb auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen stehen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die A 4 war in Richtung Dresden zeitweise voll gesperrt.

