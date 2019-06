Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei zwei Unfällen drei Verletzte

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu zeitweisem Starkregen in einigen Gebieten von Thüringen. Betroffen waren hiervon auch die Autobahnen. Auf der A 4 bei Weimar war ein Pkw VW aus Sömmerda unterwegs. Der 47jährige Fahrzeugführer verlor hier aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Graben, wo er mit einem Verkehrsschild kollidierte und zum Stehen kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in das Klinikum nach Weimar gebracht. Durch diesen Unfall hatte sich in Richtung Dresden Stau gebildet, was der 27jährige Fahrer eines Pkw Renault aus Mühlhausen zu spät bemerkte und auf einen vor ihm langsam fahrenden Pkw Honda aus Weimar auffuhr. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und ebenfalls in das Klinikum nach Weimar gebracht. Die A 4 war zeitweise voll gesperrt.

