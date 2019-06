Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall im Jagdbergtunnel

Bucha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen im Jagdbergtunnel auf der A 4 in Richtung Dresden. Hier war der 21jährige Fahrer eines Kleintransporters Citroen aus Rumänien auf den linken Fahrstreifen gewechselt, ohne auf den dort fahrenden Pkw VW zu achten. Es kam zu einer seitlichen Kollision und der 36jährige VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er wurde in das Klinikum nach Jena gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell