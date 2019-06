Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kennzeichenmissbrauch und Pflichtversicherungsverstoß

Nordhausen (ots)

Der 34jährige Fahrer eines Pkw BMW war am späten Dienstagabend auf der A 38 bei Nordhausen in Richtung Leipzig unterwegs. Das Fahrzeug, an dem ungarische Kennzeichen angebracht waren, wurde einer Kontrolle unterzogen. Das Fahrzeug hatte der Mann aus Rumänien in Deutschland gekauft. Zum Zwecke der Überführung sind nur in Deutschland erworbene Ausfuhrkennzeichen erlaubt. Es wurde Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

