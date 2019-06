Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Unfall leicht verletzt und Drogen aufgefunden

Apolda (ots)

Am späten Montagabend war die 32jährige Fahrerin eines Pkw BMW aus Mannheim auf der A 4 bei Apolda in Richtung Dresden unterwegs. Sie befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen, übersah infolge Unaufmerksamkeit einen vor ihr fahrenden Pkw und wich nach links aus. Dadurch geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Anschließend blieb sie auf dem linken Fahrstreifen stehen. Mit leichten Verletzungen wurde sie in die Klinik nach Weimar gebracht. Im Fahrzeug wurden Utensilien zum Drogengebrauch sowie geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin Drogen genommen hatte, bestätigte sich nicht. Es wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die A 4 war kurzzeitig voll gesperrt.

