Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vier beteiligte Fahrzeuge bei Unfall

Ronneburg (ots)

Zwischen Ronneburg und Schmölln auf der A 4 in Richtung Dresden, ereignete sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall an dem insgesamt zwei Pkw, ein Fahrzeuggespann und ein Kleintransporter beteiligt waren. Ein Pkw Hyundai aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte hier die Geschwindigkeit des vor ihm fahrenden Pkw Audi unterschätzt. Um nicht auf diesen aufzufahren versuchte der 21jährige Hyundai-Fahrer nach links auszuweichen, was misslang. Es kam zu einer Kollision mit dem Audi. Durch den Aufprall geriet der Hyundai ins Schleudern und stieß in den Anhänger eines Fahrzeuggespanns. Ein weiterer Kleintransporter kollidierte mit Fahrzeugteilen. Der Fahrer des Hyundai wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

